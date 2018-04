This information is for print ads in Prairie Dog magazine. Width × Height in inches.

Full Page 9.5″ × 12.25″

3/4 Page Square 9.5″ × 9.15″

5/8 Page Horizontal 9.5″ × 7.6″

1/2 Page Vertical 4.67″ × 12.25″

1/2 Page Horizontal 9.5″ × 6.05″

3/8 Page Vertical 4.67″ × 9.15″

3/8 Page Horizontal 9.5″ × 4.5″

1/3 Page Vertical 4.67″ × 7.6″

1/4 Page Pillar 2.25″ × 12.25″

1/4 Page Vertical 4.67″ × 6.05″

1/4 Page Banner 9.5″ × 2.95″

1/6 Page Vertical 2.25″ × 9.15″

1/6 Page Square 4.67″ × 4.5

1/8 Page Vertical 2.25″ × 6.05″

1/8 Page Horizontal 4.67″ × 2.95″

1/8 Page Banner 9.5″ × 1.4″

1/10 Page Vertical 2.25″ × 4.5″

1/16 Page Vertical 2.25″ × 2.95″

Don’t see what you need? Request our extended list of ad options.

Note that Prairie Dog does not require a slug area. Prairie Dog does not do bleeds.

Also see our ad design guide.